Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h chiều nay (9/6), vùng áp thấp có vị trí khoảng từ 22,5-23,5 độ Vĩ Bắc và 115,5-116,5 độ Kinh Đông. Tại Bắc vịnh Bắc Bộ đã ghi nhận gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Hiện vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan đang xuất hiện mưa rào và giông.

Nguồn: NCHMF

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (10/6), vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động với sóng cao từ 2-3m. Từ ngày mai, gió có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, trong cùng thời gian, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) tiếp tục có mưa rào và giông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển được xác định ở cấp 2.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp.

Các địa phương cần thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện và tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Đồng thời, yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.