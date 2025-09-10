Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng từ hoàn lưu hậu bão số 7 Tapah (đã tan), đêm qua và sáng sớm nay (10/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông cục bộ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo, ngày và đêm nay, ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Nguy cơ mưa có cường suất lớn >100mm/3h.

Miền Bắc nhiều nơi mưa lớn, nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Nguy cơ mưa có cường suất lớn >70mm/3h.

Bên cạnh đó, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới, kết hợp hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối 9 đến ngày 10/9, thời tiết Hà Nội mưa rào và giông, có nơi mưa to kèm lốc, sét và gió giật mạnh; thời tiết dịu mát, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-31 độ; duy trì đến ngày 12/9.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các khu vực trên trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cụ thể, trong sáng nay, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ninh.

Dự báo thời tiết ngày 10/9/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; các khu vực khác có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.