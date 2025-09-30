Chiều 30/9, chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định về diễn biến thời tiết Hà Nội những giờ tới và ngày mai (1/10).

Cụ thể, khoảng sau 17h, mưa lớn ở Hà Nội bắt đầu tạm ngớt dần. Tuy nhiên, tối và đêm mưa có thể quay trở lại và kéo dài đến trưa mai.

Mưa lớn kéo dài khiến đường phố Hà Nội ngập khắp ngả. Ảnh: Đình Thành

“Thời tiết khu vực Hà Nội còn mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 150mm. Từ trưa, chiều mai mưa lớn giảm, chỉ còn mưa rào rải rác và có nơi có giông", chuyên gia khí tượng nhận định.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong cơn giông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa vừa, mưa to đến rất to trong thời gian ngắn làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, nơi có địa hình dốc.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới, nắng bắt đầu xuất hiện từ 2/10 và kéo dài 3 ngày sau đó. Nguồn: NCHMF

Theo Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ, nguyên nhân gây ra đợt mưa lớn ở Hà Nội là do ảnh hưởng của vùng áp thấp (suy yếu từ bão số 10 Bualoi) kết hợp với hội tụ gió đông nam phát triển lên đến 5.000m. Hà Nội có mưa vừa, mưa to từ thời điểm 7h và mưa rất to tập trung với cường độ lớn từ 11-13h (một số khu vực lượng mưa trên 150mm trong 120 phút), sau đó tiếp tục mưa to kéo dài.

Lượng mưa đo được từ 7-16h ngày 30/9 tại các khu vực trên địa bàn Hà Nội như sau: phường Ô Chợ Dừa 421mm; Hai Bà Trưng 323,9mm; Yên Sở 260mm; Văn Miếu 208mm; Thanh Xuân 201mm; Ba Đình 188,1mm;... và các xã Vĩnh Thanh 331,3mm; Thường Tín 300,7mm; Thanh Trì 205,5mm; Đông Anh 171,2mm...

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều tối nay đến sáng mai (1/10), ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và khu vực phía Bắc của tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 170mm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).