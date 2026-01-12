Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ với cao nhất 24 độ. Trời rét về đêm và sáng sớm, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Thời tiết miền Bắc ngày nắng tăng nhiệt, đêm và sáng sớm vẫn rét. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 12/1, duy trì hình thái rét khô, sáng có sương mù nhẹ, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố 11-13 độ, trung tâm và phía Nam 13-15 độ; trưa và chiều có nắng với nhiệt độ cao nhất 24 độ. Độ ẩm trong không khí ở mức 60-70%.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng cao nguyên Trung Bộ trời rét.

Dự báo thời tiết ngày 12/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Ít mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Đông Bắc Bộ

Ít mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, riêng vùng núi và trung du có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, vùng núi 8-10 độ, có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, có nơi giật cấp 6-7. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét, phía Nam đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.