Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thời tiết miền Bắc hiện có biên độ nhiệt ngày - đêm lớn. Trong đó, tại Hà Nội vào sáng sớm và đêm trời rất rét (khoảng 8-9 độ), trưa nắng hanh ấm hơn (19 độ).

Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Thời tiết miền Bắc rét đậm. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người mắc các bệnh tim mạch, hô hấp, cùng những người lao động và tập luyện ngoài trời cần đặc biệt chú ý giữ ấm cơ thể vào sáng sớm và ban đêm. Việc mặc nhiều lớp áo để dễ điều chỉnh khi nhiệt độ tăng, uống đủ nước trong ngày và hạn chế ra ngoài quá sớm là những biện pháp cần thiết. Khi tập thể dục, người dân cần khởi động kỹ, tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Ngoài ra, người dân cũng cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe; nếu xuất hiện các biểu hiện như mệt mỏi, chóng mặt hoặc khó thở, cần nghỉ ngơi kịp thời và tránh chủ quan trước diễn biến thời tiết rét khô kéo dài.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới, nhiệt độ chênh lệch ngày và đêm hơn 10 độ. Nguồn: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, trong những ngày tới, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và sương muối.

Cụ thể, từ đêm 7-9/1, vùng núi và trung du Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 8-11 độ; Nghệ An và Hà Tĩnh 11-13 độ. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ.

Dự báo nhiệt độ chi tiết các vùng. Nguồn: NCHMF

Dự báo xa hơn, thời kỳ từ đêm 9-17/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; từ ngày 13/1 có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ từ đêm 9-12/1 trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Trước đó, chuyên gia khí tượng nhận định, đặc điểm năm nay là không khí lạnh xâm nhập sâu xuống phía Nam và hoạt động mạnh, gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc từ nửa cuối tháng 12, vùng núi có thể xuất hiện băng giá và sương muối.

Ở Bắc Bộ, phổ biến trong tháng 1/2026 là rét khô, rét về đêm còn ban ngày trời nắng. Dù có những ngày mưa, thời tiết chủ yếu vẫn là hình thái rét khô. Từ cuối tháng 2-3/2026, có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc.