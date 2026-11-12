Miền Bắc mưa giông do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao, trời tiếp tục rét. Từ Huế đến phía đông Quảng Ngãi còn mưa lớn, từ chiều giảm dần. VietNamNet cập nhật những diễn biến mới nhất về thời tiết trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/11, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao, miền Bắc xuất hiện mưa giông và kéo dài đến hết ngày 13/11. Riêng ngày 13/11, mưa giông thu hẹp dần, tập trung chủ yếu ở phía Đông Bắc Bộ.

Đồng thời, Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét với nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ so với trước đó, ở mức 20-22 độ. Từ ngày 13/11, nền nhiệt tại khu vực lại có xu hướng tăng dần.

Thời tiết hôm nay 12/11/2026:

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Hà Nội Có mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét 20-22 độ 16-18 độ Tây Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa giông rải rác. Gió nhẹ. Trời rét 19-22 độ 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ Đông Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét 20-23 độ 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ Thanh Hóa đến Huế Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng TP Huế sáng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa giảm. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, riêng TP Huế trời lạnh. 21-24 độ 16-19 độ Duyên hải Nam Trung Bộ Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa giảm. Gió đông bắc cấp 3 Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ 23-26 độ Cao nguyên Trung Bộ Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Đông Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3 25-28 độ 19-22 độ Nam Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3 30-33 độ 22-25 độ TPHCM Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3 31-33 độ 24-26 độ

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 12/11, có lúc có mưa rào và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ; trưa và chiều giảm mây, mức cao nhất 20-22 độ.

Cũng trong hôm nay 12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Thời tiết miền Bắc xuất hiện mưa giông. Ảnh: Hoàng Minh

Đáng lưu ý, sáng 12/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm; phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Từ chiều 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.

Khu vực Nam Bộ và phía Đông Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi.

Trong mưa giông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.