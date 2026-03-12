Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/3, do khối không khí lạnh suy yếu, thời tiết Bắc Bộ có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực.

Cụ thể, phía Đông Bắc Bộ nhiều mây vào buổi sáng, trưa và chiều có nắng. Trong khi đó, khu vực Tây Bắc Bộ, do chịu tác động của vùng hội tụ gió nên từ chiều và tối có khả năng xuất hiện mưa rào và giông. Đêm và sáng trời rét.

Thời tiết Hà Nội có nắng đến 25 độ. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 12/3, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa giảm mây hửng nắng, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ cao nhất 25 độ, thấp nhất 18-20 độ.

Trạng thái thời tiết này tại Hà Nội duy trì đến ngày 14/3; ngày 15/3, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, trời rét về đêm và sáng.

Khu vực Trung Bộ, mưa có xu hướng xuất hiện trở lại dưới tác động của không khí lạnh tăng cường yếu. Mưa tập trung chủ yếu dọc khu vực từ Nam Thanh Hóa đến Bắc Quảng Ngãi. Đặc biệt, vùng ven biển từ Quảng Trị đến Huế cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tại các tỉnh Nam Trung Bộ như Khánh Hòa và các vùng lân cận, thời tiết ổn định hơn, chủ đạo vẫn là nắng ráo. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn đang trong cao điểm mùa khô nên thời tiết cũng khá ổn định; riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 12/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.