Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 33 độ; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 13/5, miền Bắc có nắng nóng cục bộ, riêng thời kỳ từ ngày 14-16/5, khả năng có nắng nóng diện rộng. Từ khoảng đêm 16-21/5, khu vực có mưa rào và giông rải rác.

Thời tiết miền Bắc ngày nắng, chiều tối có thể mưa giông. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 12/5, có nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 31-33 độ; khoảng chiều tối một số khu vực, như: Bất Bạt, Ba Vì, Sơn Tây, Hoài Đức, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Vân Đình có thể mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to, kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 13-16/5, Hà Nội ít mưa, nhiều nắng, nhiệt độ tăng dần, có ngày chạm ngưỡng nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-35 độ.

Đáng lưu ý, ngày 12-13/5, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%. Nắng nóng ở Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Các khu vực còn lại chiều tối và đêm 12/5 có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, từ ngày 13/5 bắt đầu xuất hiện nắng nóng, vùng núi phía Tây có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Dự báo thời tiết ngày 12/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 37 độ.