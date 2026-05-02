Hai đợt mưa giông đầu tháng

Do tác động liên tiếp của các đợt không khí lạnh nén rãnh áp thấp, miền Bắc đang trải qua những ngày thời tiết dịu mát. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 3-4/5 và khoảng đêm 8-10/5, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, mưa giông xuất hiện từ chiều tối 3-4/5 và tiếp tục trong khoảng ngày 9-11/5.

Miền Bắc có hai đợt mưa giông trong 10 ngày đầu tháng 5. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xảy ra mưa rào và giông rải rác vào chiều tối và tối, chủ yếu trong giai đoạn từ ngày 4-7/5, có nơi mưa to cục bộ.

Nắng nóng gia tăng trên diện rộng

Ngay từ đầu tháng 5, Trung Bộ có thể xuất hiện nắng nóng đến gay gắt; riêng Nam Bộ nắng nóng đã kéo dài cả tháng qua.

Cụ thể, ngày 2/5, khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến TP Huế và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%.

Ngày 3/5, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36; riêng vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-50%. Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Ngày 4/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Trung Bộ.

Nhận định về thời tiết tháng 5/2026, ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nắng nóng có xu hướng gia tăng trên hầu khắp cả nước.

Số ngày nắng nóng dự báo cao hơn trung bình nhiều năm, tập trung chủ yếu tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Huế). Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nắng nóng có xu hướng giảm dần từ cuối tháng 5, khi mùa mưa bắt đầu hình thành.

Trong thời kỳ này, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ so với trung bình nhiều năm, một số nơi có thể cao hơn.

Lượng mưa thấp, mùa mưa đến muộn

Theo ông Hòa, trong tháng 5 vẫn có khả năng xuất hiện một số đợt mưa rào và giông trên diện rộng, trong đó mưa tập trung nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ.

Tuy nhiên, tổng lượng mưa trên cả nước nhìn chung thấp hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%; riêng khu vực Đông Bắc Bộ và Nam Bộ ở mức xấp xỉ trung bình.

Bên cạnh đó, gió mùa tây nam tại phía Nam có khả năng hoạt động từ nửa cuối tháng 5, làm gia tăng mưa rào và giông ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Do đó, mùa mưa tại hai khu vực này có xu hướng đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong tháng 5, khu vực Biển Đông ít khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có thể xảy ra trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Trên đất liền, do tác động của rãnh thấp gió mùa ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ nên khu vực này có thể xảy ra các đợt mưa rào và giông, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm kèm theo như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây tác động đến các hoạt động dân sinh.

Bên cạnh đó, tại Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Nam Bộ, tình trạng nắng nóng, nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng đáng kể đến đời sống và sản xuất.

Trên biển, các địa phương ven biển và ngư dân cần đề phòng lốc xoáy cục bộ kèm gió giật mạnh trên khu vực Biển Đông.

Trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan do biến đổi khí hậu, chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật dự báo khí tượng ngắn hạn (1-3 ngày) để kịp thời điều chỉnh sản xuất và ứng phó, bảo đảm an toàn.