Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ giữa tháng 4 đến nay, thời tiết cả nước biến động mạnh với các đợt không khí lạnh, mưa giông diện rộng và nắng nóng đan xen.

Cụ thể, trong giai đoạn từ 11/4-10/5/2026, miền Bắc ghi nhận 4 đợt không khí lạnh gây mưa rào và giông rải rác. Đáng chú ý, nhiều khu vực vùng núi phía Bắc, Hà Nội và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xuất hiện mưa đá, có nơi đá lớn bằng quả trứng.

Miền Bắc có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm trong 1 tháng qua. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Bắc Bộ cũng là khu vực có số đợt mưa diện rộng nhiều nhất với 5 đợt; từ Thanh Hóa đến Huế có 4 đợt. Trong khi đó, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Gia Lai, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa ít hơn. Riêng Nam Bộ, lượng mưa chỉ tăng rõ rệt từ đầu tháng 5.

Song song với mưa giông, nắng nóng cũng xuất hiện gay gắt tại Tây Bắc Bộ và Trung Bộ. Đặc biệt, tại Nam Bộ, nắng nóng kéo dài liên tục, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày vượt mức lịch sử cùng kỳ.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong giai đoạn từ 11/4-10/5 cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ.

Nắng nóng tiếp tục gia tăng

Theo ông Hòa, từ nay đến ngày 10/6, thời tiết cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp với xu hướng nắng nóng gia tăng, xen kẽ các đợt mưa giông diện rộng.

Trước mắt, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông, ngày 13/5, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ; vùng núi phía Tây có nơi 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Tại Bắc Bộ, nắng nóng cục bộ cũng xuất hiện với nhiệt độ có nơi vượt 35 độ. Từ ngày 14/5, nắng nóng diện rộng có khả năng mở rộng ra toàn Bắc Bộ và kéo dài tại Trung Bộ.

Trong khi đó, Nam Bộ đang trải qua đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất tại miền Đông Nam Bộ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng tại khu vực này có khả năng kéo dài đến khoảng 15-16/5.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong thời kỳ 1 tháng tới, nắng nóng tại Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có xu hướng gia tăng. Số ngày nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm; còn ở Nam Bộ có xu hướng giảm dần từ cuối tháng 5.

Không khí lạnh tràn về gây mưa giông

Dù nắng nóng gia tăng, nhưng khoảng đêm 16-17/5, không khí lạnh tiếp tục tăng cường kết hợp hội tụ gió trên cao, gây mưa giông trở lại ở nhiều khu vực.

Cụ thể, từ đêm 16-21/5, Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác; từ chiều tối 17-21/5, mưa mở rộng xuống Bắc và Trung Trung Bộ, tập trung vào chiều tối và đêm. Nam Bộ cũng xuất hiện mưa giông rải rác vào chiều tối trong cùng thời kỳ.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, nắng nóng đan xen mưa giông, ngày 17/5, nhiệt độ giảm liền 4 độ. Nguồn: NCHMF

Theo dự báo, nhiệt độ trung bình toàn quốc trong một tháng tới cũng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ.

Về lượng mưa, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ được dự báo thiếu hụt 15-30% so với trung bình nhiều năm; các khu vực khác phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình.

Ngoài ra, trong thời kỳ dự báo, Biển Đông có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới ở mức tương đương trung bình nhiều năm (TBNN trên khu vực Biển Đông là 0,7 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,1 cơn).

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, thời kỳ này, trên cả nước có khả năng xảy ra một số đợt mưa rào và giông diện rộng; đặc biệt, mưa lớn diện rộng tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ khoảng cuối tháng 5, Bắc Bộ từ tháng 6/2026.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiếp tục có nguy cơ xảy ra trên toàn quốc, tập trung nhiều tại Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất và sinh hoạt, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.