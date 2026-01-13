Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 13/1, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có chung hình thái thời tiết đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Không khí lạnh vẫn bao phủ toàn miền Bắc. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 13/1, sáng có sương mù nhẹ; sáng và đêm trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây thành phố 11-13 độ, phía Bắc và phía Nam 12-14 độ, trung tâm 13-15 độ. Trưa và chiều cùng ngày, toàn khu vực chuyển nắng ấm, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, riêng khu vực trung tâm 23-25 độ. Độ ẩm trong không khí dao động ở mức 60-70%.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo thời tiết ngày 13/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Ít mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Đông Bắc Bộ

Ít mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, riêng vùng núi và trung du có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi 9-11 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-27 độ; phía Nam 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, miền Đông có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.