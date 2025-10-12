Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, ngày hôm nay (12/10), khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 7h – 20h ngày 12/10 cục bộ có nơi trên 60mm như: trạm Phú Sơn (TP Huế) 62,8mm, trạm Đạo Nghĩa (Lâm Đồng) 86,4mm, trạm An Phú (TPHCM) 72,4mm, trạm Trà Ôn (Vĩnh Long) 69,4mm, trạm Giá Rai (Cà Mau) 60,8mm…

Dự báo, đêm 12/10 và ngày 13/10, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (thời gian mưa giông tập trung vào chiều và tối).

Từ chiều và đêm 13/10, khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa ở khu vực Đông Bắc Bộ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm; khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>70mm/3h).

Nhiều vùng trên cả nước cục bộ có mưa to. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 13/10, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ, giảm 2 độ so với ngày 12/10.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết đêm 12 – ngày 13/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều mai (13/10) có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc (Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều mai (13/10) có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Phía Nam (từ Quảng Trị đến Huế) nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.