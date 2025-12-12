Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia, bộ phận không khí lạnh có cường độ mạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Ngày 13/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 13/12 trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ ngày 13-14/12 trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Từ đêm 13/12, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; ở khu vực đồng bằng phổ biến từ 11-14 độ; ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 13/12, có mưa vừa, mưa to và giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 13/12 trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ.

Bắc Bộ chuyển mưa rét. Ảnh: Bảo Kiến

Cũng theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ trong đới gió Tây trên cao, từ đêm 12/12 đến hết đêm 13/12, ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cụ thể, từ đêm 12/12 đến hết ngày 13/12, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ và phía Đông các tỉnh Sơn La và Lào Cai có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Chiều và đêm 13/12, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3 giờ).

Từ ngày 14/12, mưa lớn ở những khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày 13/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông. Trời rét, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Tây Phú Thọ và phía Đông các tỉnh Sơn La và Lào Cai có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi và trung du 14-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Từ chiều có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ, phía Nam 29-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.