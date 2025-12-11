Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (11/12), ở phía Bắc có bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng ngày 13/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ảnh: NCHMF

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 13–14/12 xuất hiện rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại; đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất là tại vùng núi, trung du Bắc Bộ: 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Với thời tiết rét đậm, rét hại rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chăn nuôi gia súc, gia cầm; làm chậm hoặc gây thiệt hại quá trình sinh trưởng của cây trồng.

Tại khu vực Hà Nội, đêm 12 và ngày 13/12 có mưa vừa, mưa to và dông; nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Từ ngày 13/12 trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12–14 độ.