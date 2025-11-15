Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia, ngày 14/11, bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng ngày 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ ngày 17–18/11, Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ đêm 17/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 12–15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 15/11, ngày nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ dao động từ 16-28 độ. Từ đêm 17/11 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 13–15 độ.

Hà Nội ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Cũng theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 15/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa, mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Từ đêm 15/11 đến ngày 16/11: Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to đến rất to, lượng mưa 60–120mm, cục bộ trên 200mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40–70mm, cục bộ trên 150mm.

Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, lượng mưa 20-40mm, cục bộ trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h).

Từ đêm 16/11 đến hết đêm 18/11: Khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to, lượng mưa 250–500mm, cục bộ trên 600mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa 100–300mm, cục bộ trên 400mm.

Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa 50–100mm, cục bộ trên 150mm.

Tổng lượng mưa cả đợt (15–18/11): Khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai: 300–600mm/đợt, cục bộ trên 800mm/đợt.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía Đông Đắk Lắk, Khánh Hòa: 150–350mm/đợt, cục bộ trên 500mm/đợt.

Phía Tây Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: 70–150mm/đợt.

Từ ngày 19/11: Mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực TP Đà Nẵng và các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Khu vực Nam Bộ từ ngày 16–18/11: Có mưa vừa và giông, cục bộ mưa to đến rất to 50–100mm, có nơi trên 150mm.

Cơ quan KTTV cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1; riêng khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai: cấp 2.

Dự báo thời tiết ngày 15/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Tây Bắc Bộ

Gió nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Đông Bắc Bộ

Ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Ngày có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Gió đông bắc đến đông cấp 2-3, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Gió nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Gió nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.