Chiều 14/11, chuyên gia khí tượng nhận định, không khí lạnh được tăng cường rất mạnh; gió Đông Bắc trên Vịnh Bắc Bộ có thể mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, gây ra sóng biển cao từ 3-5m. Trên khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10 và sóng biển cao 4-6m. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, toàn bộ khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa trong ngày 17-18/11; sau đó trời khô ráo và chuyển rét; nhiệt độ ban đêm xuống thấp 12-15 độ; ban ngày có nắng và trời hanh khô.

“Trái ngược với thời tiết ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa sẽ có mưa vừa, mưa to trên diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-300mm; trọng tâm mưa lớn sẽ ở các tỉnh từ TP Huế đến Gia Lai với tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 600mm”, chuyên gia khí tượng nhấn mạnh.

Thời tiết Hà Nội sắp chuyển rét sâu. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Cụ thể, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay (14/11), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng ngày 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Từ ngày 17-18/11, Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ đêm 17/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, từ đêm 17/11 trời chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ.

Theo chuyên gia khí tượng, đợt không khí lạnh tăng cường này sẽ khiến Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh trời rét; vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xuất hiện sương muối.

Miền Trung mưa lớn kéo dài

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Trong đó, từ đêm 15-16/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, và Khánh Hòa có mưa to đến rất to, lượng mưa 60-120mm, cục bộ trên 200mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40-70mm, cục bộ trên 150mm. Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, lượng mưa 20-40mm, cục bộ trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h).

Tiếp đó, từ đêm 16 đến hết đêm 18/11, khu vực Huế, Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to, lượng mưa 250-500mm, cục bộ trên 600mm.

Khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía Đông Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa 100-300mm, cục bộ trên 400mm. Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa 50-100mm, cục bộ trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cho biết, tổng lượng mưa cả đợt (15-18/11): Khu vực Huế, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai: 300-600mm/đợt, cục bộ trên 800mm/đợt. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía Đông Đắk Lắk, và Khánh Hòa: 150-350mm/đợt, cục bộ trên 500mm/đợt. Phía Tây Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: 70-150mm/đợt.

Dự báo, từ 19/11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực Đà Nẵng và các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Ngoài ra, từ 16-18/11, Nam Bộ có mưa vừa và giông, cục bộ mưa to đến rất to 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở khu vực Huế, Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai: cấp 2.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Đồng thời, trời rét có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng cây trồng.