Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 15 đến ngày 16/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi rất to trên 170mm.

Từ chiều 15 đến ngày 16/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ cũng có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Miền Bắc có nhiều ngày mưa lớn. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Sau đó, từ đêm 16 đến đêm 18/8, phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Từ đêm 16 đến ngày 17/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Riêng thời tiết Hà Nội 15/8, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với nền nhiệt cao nhất giảm còn 32 độ, trời dịu mát.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 15/8/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác; đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây,ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.