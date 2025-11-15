Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia, bộ phận không khí lạnh mạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam; khoảng ngày 17/11 sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Từ ngày 17-18/11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Từ đêm 17/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 16/11, nhiệt độ dao động từ 18-27 độ. Ngày 17-18/11 trời có mưa, mưa rào, từ đêm 17/11 chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường, trời rét, có mưa, mưa rào. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Cũng theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, từ đêm 15/11 đến ngày 17/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Từ ngày 16-17/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3 giờ).

Từ đêm 17/11 đến hết đêm 18/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Tổng lượng mưa cả đợt từ đêm 15/11 đến hết đêm 18/11: Khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai phổ biến 300-600mm/đợt, cục bộ có nơi trên 850mm/đợt.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa phổ biến 150-350mm/đợt, cục bộ có nơi trên 500mm/đợt.

Khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk lượng mưa phổ biến từ 100-200mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Từ ngày 19/11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực TP Đà Nẵng, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Ngoài ra, từ ngày 16-18/11 khu vực Nam Bộ có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cơ quan KTTV cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai: cấp 2.

Dự báo thời tiết đêm 15 - ngày 16/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hoá - Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

TPHCM

Nhiều mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.