Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tối 15/8 đến ngày 16/8, khu vực Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

Miền Bắc vẫn có mưa giông rải rác. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 16/8, có nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa vài nơi; riêng khu vực phía Bắc và phía Tây có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ. Ngày 17/8, thành phố còn nắng nóng cục bộ, chiều tối có mưa rào và giông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Trong khi đó, ngày 16-17/8, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Dự báo, nắng nóng diện rộng trên khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động khá mạnh, có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 16/8/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Thanh Hóa - Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.