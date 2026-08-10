Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 10/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ, một số nơi ghi nhận nhiệt độ trên 37 độ như: Bắc Ninh 37.2 độ, Láng (Hà Nội) 37.9 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 37.2 độ, Quảng Ngãi 37.1 độ. Độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 50-60%.

Miền Bắc đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt. Ảnh: Thạch Thảo

Dự báo, trong ngày 11-12/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ, ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh và Hải Phòng. Tại khu vực Trung Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới, nắng nóng kéo dài đến cuối tuần. Nguồn: NCHMF

Nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại các khu dân cư, nhất là trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Bên cạnh đó, nền nhiệt cao kéo dài có thể gây mất nước đối với cơ thể, đặc biệt khi phải làm việc hoặc hoạt động ngoài trời trong thời gian dài. Người dân được khuyến cáo chủ động bổ sung nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng trong thời điểm nhiệt độ tăng cao.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 1-3 độ, thậm chí cao hơn, tùy thuộc điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.