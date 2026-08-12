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Chiều tối 12/8, dự báo viên Phương Chi, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về diễn biến đợt nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ.

Theo đó, những ngày vừa qua, nắng nóng diện rộng đã bao phủ hầu khắp khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Tình hình thời tiết oi nóng này sẽ tiếp tục duy trì trong vài ngày tới.

Cụ thể, tại khu vực Bắc Bộ, ngày mai (13/8) tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi vượt mốc 37 độ.

Thời tiết miền Bắc tiếp tục nắng nóng đến giữa tháng 8. Ảnh: Thạch Thảo

Đến ngày 14/8, mức độ nắng nóng có phần dịu bớt so với trước đó. Tuy nhiên, nền nhiệt cao nhất trong ngày vẫn chạm ngưỡng 35-36 độ, cục bộ có nơi trên 36 độ. Dự báo từ ngày 15/8, đợt nắng nóng này tại Bắc Bộ có khả năng chấm dứt.

Đối với khu vực Trung Bộ, nắng nóng diện rộng sẽ kéo dài từ ngày 13/8 đến hết 14/8. Phạm vi nắng nóng xuất hiện từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Mức nhiệt những khu vực này phổ biến trong khoảng 35-37 độ, một số nơi đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Từ ngày 15/8, vùng nắng nóng ở Trung Bộ bắt đầu thu hẹp dần.

Dự báo viên Phương Chi lưu ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn nhiệt độ dự báo từ 1-3 độ tùy thuộc vào điều kiện mặt đệm (bê tông, nhựa đường).

“Khung giờ có nắng gắt nhất trong ngày tập trung từ 11-17h. Người dân khi di chuyển hoặc làm việc ngoài trời cần chủ động mang theo các vật dụng chống nắng, đồng thời bổ sung đủ nước để bảo vệ sức khỏe và phòng tránh nguy cơ kiệt sức do nhiệt”, cơ quan khí tượng cảnh báo.