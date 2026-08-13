Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (13/8), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông cục bộ.

Từ chiều và đêm 14/8, Bắc Bộ, Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Tuy nhiên, cũng trong ngày 14/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ và Tuyên Quang tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 55-60%.

Từ chiều tối và đêm 14/8, Bắc Bộ xuất hiện mưa giông. Ảnh: Đình Hiếu

Từ Thanh Hóa đến TP Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ vẫn là tâm điểm nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%.

Dự báo, nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18/8.

Miền Bắc vừa nắng nóng vừa đón mưa giông

Đáng lưu ý, ngày 15/8, Bắc Bộ vẫn có nắng nóng cục bộ; riêng chiều và đêm có mưa rào, giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tiếp đó, từ đêm 15-17/8, khu vực này tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 18/8, Bắc Bộ khả năng có mưa, mưa vừa và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới, từ 18/8 mưa nhiều. Nguồn: NCHMF

Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, từ đêm 13/8 đến ngày 15/8, chiều tối và đêm có mưa rào, giông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Riêng Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ ngày 15/8 có nắng nóng cục bộ, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng ngày 15-17/8, khu vực này có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Từ ngày 19-22/8, khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi có mưa rào và giông rải rác.

Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, duy trì hình thái chiều và tối có mưa rào, giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cũng có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.