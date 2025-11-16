Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia, bộ phận không khí lạnh mạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam; khoảng ngày 17/11 sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Từ ngày 17-18/11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Từ đêm 17/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 16/11, có mưa vài nơi, nhiệt độ dao động từ 19-27 độ. Ngày 17-18/11 trời có mưa, mưa rào, từ đêm 17/11 chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường, trời rét, có mưa, mưa rào. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Cũng theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, từ sáng sớm 16/11 đến sáng sớm 18/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 550mm.

Khu vực Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Từ ngày 16/11-17/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3 giờ).

Ngày và đêm 18/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Tổng lượng mưa cả đợt từ đêm 15/11 đến hết đêm 18/11: Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai phổ biến 300-600mm/đợt, cục bộ có nơi trên 850mm/đợt.

Khu vực Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa phổ biến 150-350mm/đợt, cục bộ có nơi trên 500mm/đợt.

Khu vực phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk lượng mưa phổ biến từ 100-200mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Từ ngày 19/11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực TP Đà Nẵng, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Ngoài ra, từ ngày 16-18/11 khu vực Nam Bộ có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm

Cơ quan KTTV cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai: cấp 2.

Dự báo thời tiết ngày 16/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hoá - Nghệ An) có mưa rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.