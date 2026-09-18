Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn dần sang phía Tây gây hội tụ mạnh, khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục xuất hiện mưa lớn; riêng miền Bắc giảm mưa.

Cụ thể, từ sáng sớm đến hết ngày 18/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Từ đêm 18/9 đến ngày 19/9, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Miền Bắc, Trung Bộ còn mưa lớn cục bộ, Nam Bộ có nơi mưa rất to. Ảnh: Phạm Hải

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Cũng trong ngày 18/9, khu vực Bắc Bộ còn có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 18/9, có lúc có mưa rào và giông với nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì ở mức 27-29 độ, trời dịu mát.

Ngoài ra, chiều và tối 18/9, khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm; khu vực cao nguyên Trung Bộ, tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Từ đêm 19/9 đến ngày 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa vừa và giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 18/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Hà Tĩnh) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; riêng Thanh Hóa đêm có mưa rào và giông; phía Nam chiều có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.