Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/3, vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông. Do đó, thời tiết Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế sau buổi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nắng sẽ xuất hiện sớm.

Nhiệt độ các khu vực này có xu hướng tăng nhanh vào thời điểm trưa và chiều, đặc biệt ở phía Tây Bắc có nơi trên 30 độ; cảm giác oi nóng rõ rệt hơn so với những ngày trước đó.

Thời tiết miền Bắc nắng nhiều hơn trước khi lại đón không khí lạnh. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Đáng lưu ý, thời kỳ 21-22/3, một đợt không khí lạnh tăng cường yếu khiến vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 19/3, duy trì sáng nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ rải rác; nhiệt độ thấp nhất vượt ngưỡng 20 độ; trưa và chiều giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 26-28 độ. Trạng thái thời tiết này tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 20/3.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, kết hợp hội tụ gió trên cao hoạt động yếu, từ đêm 20 -23/3, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác; nhiệt độ giảm nhẹ 1-2 độ.

Ngoài ra, các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào phía Nam duy trì ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 19/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.