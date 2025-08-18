Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở trạm Bạch Long Vĩ và Quảng Hà có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Đến 18h ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 35km về phía Nam, sức gió mạnh nhất cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo, trong đêm 18/8, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng, sau đó đi tiếp vào đất liền Quảng Ninh trong sáng sớm 19/8, trước khi suy yếu trên khu vực Quảng Tây (Trung Quốc).

Khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa lớn kéo dài. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) có mưa giông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3,5m, biển động mạnh.

Đồng thời, trên đất liền, từ chiều 18/8, vùng ven biển từ Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ chiều 18 đến đêm 19/8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Chiều và đêm 18/8, ở Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 18/8, khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 19/8, có mưa vừa, mưa to và giông, gió đông bắc cấp 2-3, nền nhiệt cao nhất 30 độ.

Từ ngày 20/8, mưa lớn trên các khu vực giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 19/8/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3; riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa - Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-31 độ, phía Nam 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.