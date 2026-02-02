Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh, gây mưa vài nơi, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Thời tiết miền Bắc còn rét, vùng núi có nơi rét đậm, ngày nắng ấm đến 22 độ. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội, sáng 2/2, nhiều mây, không mưa; trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14 độ; trưa và chiều, giảm mây, hửng nắng, trời ấm hơn với nhiệt độ cao nhất 22 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết ngày 2/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi trên 23 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 22-25 độ, phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.