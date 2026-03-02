Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Dự báo, khoảng đêm 2/3, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến khu vực Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 2-3/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Từ 3/3, đêm và sáng Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét; riêng vùng núi Đông Bắc Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Thời tiết Hà Nội còn nắng đến 30 độ trước khi đón không khí lạnh. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội sáng sớm 2/3, phổ biến không mưa, có sương mù nhẹ rải rác, trời se lạnh, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ; trưa và chiều giảm mây, trời nắng; nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường yếu, từ đêm 2-3/3, Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; từ ngày 3/3, đêm và sáng trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ.

Ngoài ra, các khu vực từ Trung đến Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông vào chiều tối. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 2/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng núi từ chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

