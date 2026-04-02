Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2/4, không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; khu Tây Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 2/4, không mưa, trời nắng nhẹ, nhiệt độ có xu hướng tăng với mức cao nhất 31 độ, tăng 2 độ so với hôm qua.

Thời tiết miền Bắc dịu mát do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Các khu vực Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Trong đó, ngày 2-3/4, khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Ngày 3/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Cảnh báo, nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết ngày 2/4/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, riêng Lai Châu - Điện Biên 30-33, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, riêng phía Nam có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông ngày nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng miền Đông 34-36 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.