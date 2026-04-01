Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (1/4), qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị giông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho nhiều khu vực từ ngoại thành vào đến trung tâm Hà Nội.

Cụ thể, các phường, xã có thể xuất hiện mưa như: phường Yên Hòa, phường Vĩnh Hưng, Gia Lâm, phường Từ Liêm, Thanh Trì, phường Yên Nghĩa, Hát Môn, An Khánh, Quốc Oai, Hưng Đạo, Phú Cát, phường Chương Mỹ, Phú Nghĩa, Xuân Mai, Quảng Bị, Trần Phú, Hòa Phú, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Hương.

Hà Nội xuất hiện mưa ở nhiều phường. Ảnh: Nam Khánh

Cụ thể, trong khoảng từ 30 phút đến 3 giờ tới (theo bản tin 4h40 sáng 1/4), vùng mây trên gây mưa cho các phường, xã nói trên, sau đó sẽ mở rộng sang các nơi khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đồng thời, cơ quan khí tượng cũng cho biết, đêm qua và sáng sớm nay, bộ phận không khí lạnh cường độ yếu nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-23 độ vĩ Bắc đã gây mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to cho khu vực Bắc Bộ.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 31/3 đến 3h sáng có nơi trên 60mm như: Trung Thành (Tuyên Quang) 106.6mm, Bạch Ngọc 2 (Tuyên Quang) 75.4mm, Yên Lập (Phú Thọ) 68.8mm,…

Dự báo, trong sáng nay, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) tiếp tục có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40mm.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Ở Bắc Bộ trời chuyển mát.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, sự “xung đột” giữa không khí lạnh yếu và khối không khí nóng sẽ khiến cho khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra giông lốc, kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 4-5 và có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.