Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21-22/10 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-21 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày 21/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa, mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Từ đêm 22/10 đến ngày 26/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng phổ biến 500-700mm/đợt, cục bộ có nơi trên 900mm/đợt; khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 500mm/đợt.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng cấp 2.

Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết tháng 10. Ảnh minh họa: Hồ Giáp

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 21/10, ngày nắng; gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường suất lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động tới sức khỏe.

Dự báo thời tiết ngày 21/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Ngày nắng, gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ

Sáng trời lạnh, có nơi trời rét; ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ

Sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Nam có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.