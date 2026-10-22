Dự báo thời tiết ngày 22/10/2026, không khí lạnh rất yếu, miền Bắc mưa vài nơi; từ Thanh Hóa đến TP Huế mưa rào và giông rải rác, nhiệt độ giảm không đáng kể. Duyên hải Nam Trung Bộ có nắng mạnh. Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng mưa to cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/10, không khí lạnh tăng cường nhưng rất yếu và lệch Đông nên miền Bắc ít mưa, nhiệt độ giảm không đáng kể, mức cao nhất vẫn 33 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 22/10, có mây, có mưa vài nơi, nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Thời tiết miền Bắc vẫn nắng 33 độ dù không khí lạnh tăng cường. Ảnh: Hoàng Minh

Ngoài ra, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế ngày 22/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Ngày và đêm 22/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 22/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Chiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.