Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng hội tụ gió suy yếu mang lại tín hiệu tích cực cho thời tiết miền Bắc. Cụ thể, ngày 22/3, tình trạng nhiều mây âm u, có lúc có mưa nhỏ ở vùng đồng bằng ven biển Bắc Bộ còn xảy ra vào sáng mai; từ trưa chiều trời hửng nắng khiến không khí dễ chịu hơn. Còn vùng núi trung du Bắc Bộ vẫn có lúc có mưa rào và giông đến đêm, sau giảm dần.

Riêng thời tiết Hà Nội, sáng 22/3, nhiều mây, có mưa nhỏ, sương mù, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ; trưa và chiều có mưa vài nơi, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 25-27 độ.

Từ ngày 23-26/3, thời tiết Hà Nội ít biến động, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng.

Ngoài ra, các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào phía Nam duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 22/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù; sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 29-31 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.