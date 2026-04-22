Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 30-33 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bộ có nơi trên 35 độ.

Dự báo, khoảng đêm 22/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó đến một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Không khí lạnh gây mưa giông ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ những ngày tới. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Cũng do ảnh hưởng không khí lạnh cường độ yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ đêm 22/4, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và giông trở lại, cục bộ có nơi mưa to. Sang ngày 23/4, mưa giông lan xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Từ thời điểm này, Bắc Bộ chuyển mát, nhiệt độ phổ biến 26-29 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 22/4, có mưa rào và giông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng với nhiệt độ cao nhất 33 độ. Từ đêm 22-23/4, Hà Nội có mưa rào và rải rác có giông; từ ngày 23/4 trời chuyển mát; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ.

Trong khi đó, ngày 22/4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%.

Khu vực Tây Bắc Bộ, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 55-60%. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Từ ngày 23/4, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị kết thúc. Nắng nóng ở khu vực Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn kéo dài đến hết ngày 23/4.

Từ ngày 23-24/4, nắng nóng diện rộng có khả năng xảy ra ở khu vực Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Đáng lưu ý, mưa giông trong thời kỳ giao mùa thường đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 22/4/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ; riêng khu Tây Bắc 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ; phía Bắc nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.