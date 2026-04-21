Theo dự báo viên Lê Thị Hồng Vân, hôm nay (21/4), nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt quay trở lại khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Huế, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Sang ngày 22/4, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục mở rộng ra hầu khắp khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Nhiệt độ cao nhất dao động 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Từ ngày 23/4, nắng nóng chấm dứt tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đối với khu vực từ Quảng Trị trở vào, nắng nóng diện rộng tạm thời kết thúc từ ngày 24/4.

Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ nay đến khoảng ngày 23/4, thời tiết duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ khoảng 30-33 độ ở cao nguyên và 33-35 độ, có nơi trên 35 độ ở Nam Bộ. Từ ngày 24/4, nắng nóng có khả năng xảy ra trên diện rộng tại Nam Bộ.

Dự báo viên lưu ý, nhiệt độ trong bản tin và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4 độ, thậm chí cao hơn, tùy thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông hoặc đường nhựa. Người dân nên hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng nóng cao điểm từ 11-15h; khi ra ngoài cần trang bị mũ, áo chống nắng, kính và kem chống nắng. Tuyệt đối không để trẻ em hoặc vật nuôi trong ô tô đóng kín dưới trời nắng.

Đối với khu vực Bắc Bộ, trong ngày 21-22/4, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ khoảng 30-34 độ; cục bộ có nơi nắng nóng, tập trung ở vùng núi và khu vực Tây Bắc.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa giông do ảnh hưởng không khí lạnh yếu. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Từ đêm 22/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và giông trở lại, cục bộ có nơi mưa to. Sang ngày 23/4, mưa giông lan xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Từ thời điểm này, Bắc Bộ chuyển mát, nhiệt độ phổ biến 26-29 độ.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, có nhiều ngày mưa. Nguồn: NCHMF

Theo dự báo viên Hồng Vân, mưa giông trong thời kỳ giao mùa thường đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong đó, mưa đá có khả năng xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ và khu vực vùng núi phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An.