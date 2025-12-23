Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia, ngày 23-24/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu Đông Bắc đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời lạnh.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực Nam Bộ từ chiều tối 24/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 23/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ dao động từ 18-26 độ.

Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Cũng theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 24-25/12 có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời chuyển rét, vùng núi của khu vực Đông Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Dự báo thời tiết ngày 23/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Đông Bắc đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, phía Nam có nơi trên 27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 30-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: Miền Đông 22-25 độ; miền Tây 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.