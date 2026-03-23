Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng hội tụ gió tiếp tục suy yếu và áp thấp phía Tây hoạt động trở lại khiến thời tiết Bắc Bộ chuyển trạng thái nắng ráo, nhiệt độ tăng nhanh và khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

Cụ thể, ngày 23/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Miền Bắc nắng, tăng nhiệt nhanh. Ảnh: Nam Khánh

Sau đó, hình thái thời tiết này tiếp tục duy trì ở các khu vực trên từ 24-26/3; khoảng 27-28/3, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 23/3, sáng nhiều mây, có mưa nhỏ, sương mù, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ; trưa và chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 26-28 độ.

Sau đó, từ 24-27/3, thời tiết khu vực này duy trì trạng thái mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, sương mù nhẹ, trời lạnh về đêm và sáng; trưa chiều nắng nhẹ; nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ, cao nhất 28-29 độ.

Ngoài ra, các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào phía Nam duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 23/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.