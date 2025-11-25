Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối và đêm 24/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Thời tiết ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến không mưa, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Vùng núi cao của Bắc Bộ đề phòng khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 25/11, đêm không mưa, ngày nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, có nơi rét đậm. Ảnh minh họa: Bảo Kiến

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, đêm 24/11 và ngày 25/11, ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông. Lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 20 độ.

Đông Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng TP Huế có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông; phía Nam có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.