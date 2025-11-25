Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (25/11), tâm áp thấp nhiệt đới đang ở trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h.

Dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, sáng 25/11. Nguồn: NCHMF

Khoảng đêm nay đến rạng sáng mai (26/11), áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông. Sau khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới vẫn đi nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h và có khả năng mạnh lên thành bão trong ngày 26/11.

Nếu mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn bão số 15 trên Biển Đông trong năm 2025.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, khi đi qua khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa, cường độ bão có thể đạt cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới/bão (trong 24 đến 48 giờ tới). Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Nguồn: NCHMF

Sau đó bão di chuyển theo hướng Tây, hướng về đất liền Nam Trung Bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai - Lâm Đồng (vùng từ Bình Định - Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng ngày 28-30/11.

Khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển thấp tại khu vực biển Nam Trung Bộ. Cường độ khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở mức bão cấp 8-9 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Nhận định ban đầu (có thể thay đổi), từ ngày 28-30/11, khu vực từ Đà Nẵng - Lâm Đồng có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, trong đó mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau khả năng mạnh thành bão số 15, từ chiều tối nay, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m. Biển động mạnh.

Khoảng chiều 26-28/11, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.