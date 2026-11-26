Không khí lạnh suy yếu dần, miền Bắc nắng trở lại, nhiệt độ tăng nhưng trời vẫn rét. Trung Bộ giảm mưa trước khi đón đợt mưa lớn diện rộng vào những ngày cuối tháng 11. VietNamNet cập nhật những diễn biến mới nhất về thời tiết trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh có xu hướng suy yếu dần sau khi gây rét sâu nhất trong đêm 25/11. Hôm nay (26/11), miền Bắc nắng trở lại, nhiệt độ tăng 2-3 độ so với ngày trước, phổ biến 21-23 độ. Trời vẫn rét, tập trung vào đêm và sáng sớm.

Cụ thể, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi; trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm đến ngày 26/11, sau đêm và sáng trời rét.

Thời tiết hôm nay 26/11/2026:

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Hà Nội Nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét 21-23 độ 15-17 độ Tây Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm 19-22 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ Đông Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm 20-23 độ 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ Thanh Hóa đến Huế Nhiều mây, Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vài nơi; riêng TP Huế sáng có mưa to đến rất to và giông, sau có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh 21-24 độ 17-20 độ Duyên hải Nam Trung Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nhiều mây, sáng có mưa to đến rất to và giông, sau có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3 Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ 22-25 độ Cao nguyên Trung Bộ Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ Nam Bộ Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3 32-35 độ 24-27 độ TPHCM Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3 33-35 độ 25-27 độ

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 26/11, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng với nhiệt độ cao nhất tăng lên 23 độ; sáng và đêm trời rét.

Thời tiết miền Bắc có nắng trở lại, trời chuyển rét về đêm và sáng. Ảnh: Hoàng Minh

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị cũng có mưa vài nơi; phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Do ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp với các hình thế thời tiết khác, từ đêm 25/11 đến sáng 26/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 160mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Từ trưa và chiều cùng ngày, mưa lớn ở khu vực này giảm dần.

Đáng lưu ý, từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, trọng tâm là khu vực phía Nam TP Huế, TP Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt.

Ngoài ra, ngày 26/11, các khu vực Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các khu vực, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.