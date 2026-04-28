Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (28/4), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, đêm 28/4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 20–23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến 21–24 độ.

Thời tiết miền Bắc có mưa to từ chiều tối 28 đến sáng 29/4. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội, từ chiều tối 28/4 đến sáng 29/4, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22–24 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 28/4 đến sáng 29/4, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Ngày và đêm 29/4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, trong ngày 28/4, một số khu vực có nắng nóng. Cụ thể, Bắc Bộ có nắng đến 33 độ trước khi không khí lạnh tràn về; khu Tây Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ trên 35 độ.

Đáng chú ý, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng với mức nhiệt 35-37 độ; độ ẩm thấp 45–55%. Nắng nóng ở Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng 30/4.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.