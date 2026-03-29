Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Đáng lưu ý, ngày 30/3, ở khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Ngày 31/3, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở những khu vực trên và có khả năng mở rộng ra đồng bằng Bắc Bộ. Từ ngày 1/4, nắng nóng có khả năng dịu dần trên các khu vực.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 29/3, nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ; trưa và chiều giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 30 độ.

Từ ngày 30/3, Hà Nội xuất hiện nắng nóng; cường độ gia tăng trong ngày 31/3, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-35 độ.

Theo các chuyên gia khí tượng, đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 ở các khu vực trên, đến sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm. Mặc dù nắng nóng đầu mùa không kéo dài, nhưng biên độ nhiệt biến động lớn, từ mát chuyển sang nóng rồi nhanh chóng hạ nhiệt, khiến cơ thể khó thích nghi, dễ mệt mỏi và ốm.

Ngoài ra, các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào phía Nam duy trì ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng.

Dự báo thời tiết ngày 29/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, riêng khu Tây Bắc 32-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.