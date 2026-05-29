Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm); từ ngày 30/5, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 29/5, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to (tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm). Nhiệt độ cao nhất giảm 3 độ so với hôm trước, còn ở mức 32-34 độ.

Miền Bắc có mưa giông giảm nhiệt. Ảnh: Đình Hiếu

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Từ ngày 30/5, nắng nóng ở những khu vực này kết thúc.

Khu vực tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ, chiều tối 29/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Các nơi khác ở Tây Nguyên có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 29/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to (tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm). Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm). Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, phía Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm); phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, phía Nam có nơi trên 36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng; phía Nam có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-36 độ; phía Nam 31-33 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.