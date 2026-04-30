Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng không khí lạnh, ngày 30/4, Bắc Bộ và Trung Bộ duy trì trạng thái thời tiết ổn định, hầu như không có mưa, trưa chiều trời nắng, nhưng không quá oi bức. Ở khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất quanh ngưỡng 30 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 30/4, sáng nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2-3; trời mát, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ; trưa và chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Thời tiết miền Bắc còn khá dịu mát do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh. Ảnh: Hoàng Minh

Ngày 30/4, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%; ngày 1/5, nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Từ ngày 2/5, nắng nóng ở khu vực Nam Bộ tiếp tục có khả năng suy giảm thêm.

Dự báo thời tiết ngày 30/4/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, khu Tây Bắc có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, phía Nam gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối có lúc có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.