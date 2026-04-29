Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (29/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi tại khu vực Bắc Trung Bộ. Tại Bắc Bộ, xuất hiện mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Do tác động của khối khí này, nhiệt độ tại Bắc Bộ đã giảm từ 4-5 độ. Tại trạm Bạch Long Vĩ, ghi nhận gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Dự báo trong chiều tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Trong đất liền, gió đông bắc duy trì cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Thời tiết Hà Nội còn dịu mát trong 2 ngày tới. Ảnh: Nam Khánh

Khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mát. Từ đêm 29 đến đêm 30/4, nhiệt độ thấp nhất tại Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21-24 độ.

Riêng tại thủ đô Hà Nội, thời tiết chủ đạo là không mưa, trời mát mẻ với mức nhiệt thấp nhất khoảng 21-23 độ.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Bà Phạm Thị Châm, dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Bắc Bộ từ ngày 30/4 đến hết kỳ nghỉ lễ cơ bản ít mưa, ban ngày có nắng.

Hai ngày đầu kỳ nghỉ, nền nhiệt dễ chịu, cao nhất từ 27-30 độ; ngày tiếp theo nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 30-33 độ. Ngày cuối kỳ nghỉ (3/5), khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại vào chiều tối và đêm.

Trung Bộ mưa giông, Nam Bộ còn nắng nóng

Cũng do tác động của không khí lạnh, trong chiều và tối ngày 29/4, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và cao nguyên Trung Bộ sẽ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Bà Châm đặc biệt nhấn mạnh, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm mưa giông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi miền Bắc dịu mát, khu vực Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng nóng, oi bức. Ngày 30/4, nhiệt độ cao nhất tại đây phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%.

Từ ngày 1/5, nắng nóng có xu hướng suy giảm, chỉ còn xảy ra cục bộ. Đến 2/5, nền nhiệt tại Nam Bộ sẽ tiếp tục giảm thêm, thời tiết dần dễ chịu hơn.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều tối và đêm 29/4, vùng Bắc vịnh Bắc Bộ và phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực.