Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 30/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm mưa, chỉ còn mưa rào và giông vài nơi; trời hửng nắng trở lại với nhiệt độ cao nhất khoảng 33 độ, thời tiết khá dịu mát.

Từ ngày 1-3/6, miền Bắc sẽ có nắng nóng; riêng khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội), có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 30/5, không mưa, trời nắng; nhiệt độ sáng và trưa 25-30 độ, chiều và tối 31-33 độ; gió đông nam cấp 2-3.

Miền Bắc giảm mưa, trời dịu mát. Ảnh: Hoàng Minh

Trong khi đó, ngày 30/5, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, có nơi còn nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Đáng lưu ý, từ chiều tối 29-31/5, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Từ đêm 31/5, mưa lớn ở những khu vực này có xu hướng giảm dần.

Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 30/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, phía Bắc có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; phía Nam có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 32-35 độ, có nơi trên 35 độ, phía Nam 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 30-33 độ; phía Nam 27-30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.