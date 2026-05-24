XEM VIDEO:

Theo dự báo viên Nguyễn Thị Huế, Phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hình thế thời tiết gây nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ duy trì trong vài ngày tới.

Cụ thể, trong hôm nay (24/5), các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; nhiệt độ ghi nhận lúc 13h nhiều nơi trên 38 độ như trạm: Vĩnh Yên (Phú Thọ), Bắc Ninh, Láng (TP Hà Nội) 38.8 độ, Vinh (Nghệ An) 38.6 độ, Hà Tĩnh 38.8 độ, Ba Đồn (Quảng Trị) 38.4 độ, Quảng Ngãi 38.4 độ, Hoài Nhơn (Gia Lai) 38.2 độ,…; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%.

Dự báo viên Nguyễn Thị Huế cho biết, tại Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, từ nay đến khoảng ngày 27/5, trạng thái nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt vẫn tiếp diễn với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-50%.

Nắng nóng gay gắt bao trùm miền Bắc và Trung Bộ. Ảnh minh họa: Nam Khánh

“Riêng đối với thời tiết thủ đô Hà Nội, do sự cộng hưởng của hiệu ứng đô thị từ các khối nhà bê tông và đường nhựa, nhiệt độ sẽ tăng cao hơn mặt bằng chung, dao động ở ngưỡng 37-39 độ, cục bộ có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt trên 39 độ”, dự báo viên Nguyễn Thị Huế nhấn mạnh.

Từ ngày 28/5 (tức thứ Năm tuần tới), nắng nóng diện rộng nhiều khả năng sẽ kết thúc ở khu vực Bắc Bộ.

Trong khi đó, miền Trung đang là tâm điểm nắng nóng nhất trên cả nước với trọng tâm là các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi, với nền nhiệt phổ biến từ 37-40 độ, có nơi đặc biệt gay gắt trên 40 độ. Đối với các tỉnh, thành thuộc duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết có phần dễ chịu hơn nhưng mức nhiệt vẫn duy trì ở ngưỡng cao từ 36-38 độ.

Nhiều khu vực trên cả nước nắng nóng dữ dội. Nguồn: NCHMF

Theo dự báo viên Nguyễn Thị Huế, trạng thái nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ sẽ kéo dài đến hết ngày 28/5 và từ 29/5, thời tiết mới có xu hướng dịu dần, kết thúc muộn hơn khu vực Bắc Bộ khoảng một ngày.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, Bắc Bộ và Trung Bộ đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa hè đến nay. Khác với kiểu oi bức, ngột ngạt như đầu tuần, hôm nay là kiểu nắng khô, rát mặt, đứng ngoài trời vài phút cũng có cảm giác da bị bỏng rát.

Ngoài ra, khu vực miền Đông Nam Bộ cũng có nắng nóng với với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Nắng nóng khu vực này có khả năng kéo dài đến hết ngày 27/5.

Lưu ý sử dụng điện an toàn

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra lưu ý quan trọng, các mức nhiệt dự báo kể trên là nhiệt độ tiêu chuẩn đo trong lều khí tượng ở độ cao 2m. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời của người dân có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí cao hơn tùy thuộc vào các điều kiện mặt đệm tích nhiệt.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư đông do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Người dân cần hết sức lưu ý sử dụng điện an toàn và chủ động các biện pháp chống nóng để bảo vệ sức khỏe.