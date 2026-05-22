Nắng nóng bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo dự báo viên Vũ Tuấn Anh, Phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh trở lại, từ ngày 22/5, nắng nóng bắt đầu gia tăng tại các tỉnh, thành Bắc Bộ và Trung Bộ.

Cụ thể, trong ngày 22/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Cùng ngày, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng đón nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Sang ngày 23/5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng và mở rộng khắp Bắc và Trung Bộ. Tại Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Theo dự báo viên Tuấn Anh, Trung Bộ còn chịu tác động thêm của hiệu ứng phơn, hay còn gọi là gió Lào, khiến nền nhiệt tăng cao và mức độ nắng nóng trở nên gay gắt hơn.

"Đỉnh điểm của đợt nắng nóng này được dự báo rơi vào khoảng từ ngày 24-27/5. Nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ và Trung Bộ có thể dao động từ 36-39 độ. Đặc biệt, một số nơi ở Bắc Bộ và khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Huế không loại trừ khả năng xuất hiện mức nhiệt trên 39 độ", ông Tuấn Anh nhấn mạnh.

Như vậy, theo ông Tuấn Anh, so với đợt nắng nóng gần nhất diễn ra từ 13-16/5, thì đợt nắng nóng lần này được dự báo gay gắt và kéo dài hơn.

Ông Tuấn Anh cũng lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4 độ, thậm chí hơn tại các khu vực nhiều bê tông, đường nhựa. Nắng nóng kéo dài cùng độ ẩm thấp cũng làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn; ảnh hưởng đến sức khỏe người già, trẻ nhỏ, người lao động ngoài trời.

Cơ quan khí tượng nhận định, đợt nắng nóng diện rộng này tại Bắc Bộ kéo dài liên tục từ 23-27/5. Từ khoảng chiều tối và đêm 27/5, khu vực này đón một đợt mưa rào và giông rải rác giúp giải nhiệt.

Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng diện rộng kéo dài đến khoảng 27-28/5, sau đó mới giảm dần và chỉ còn xảy ra cục bộ.

Phía Nam gia tăng mưa giông

Thời tiết Nam Bộ đang ghi nhận những chuyển biến rất rõ của mùa mưa. Gió mùa tây nam hoạt động ngày càng ổn định và có xu hướng mạnh dần lên, đẩy lùi hoàn toàn đợt nắng nóng diện rộng kéo dài suốt thời gian qua.

Cụ thể, từ ngày 22/5, khu vực Nam Bộ sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có giông vào khoảng chiều tối và tối. Từ chiều tối 27/5, do chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh, mưa tại Nam Bộ sẽ tăng cả về diện và lượng, cục bộ có nơi xuất hiện mưa to.

Đối với các khu vực khác, thời tiết phổ biến có mưa rào và giông vài nơi. Riêng vùng cao nguyên Trung Bộ, từ khoảng 27/5 trở đi, mưa rào và giông rải rác cũng sẽ xuất hiện đều đặn hơn và tập trung chủ yếu vào chiều tối. Người dân cần đặc biệt lưu ý, trong cơn giông luôn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo bão trên Biển Đông và thiên tai cực đoan trong một tháng tới

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết nhận định xu thế khí hậu trong một tháng tới (từ 21/5 đến 20/6/2026), nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ, có nơi cao hơn.

Về lượng mưa, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-25%, trong khi các khu vực còn lại ở mức xấp xỉ.

Đáng chú ý, dự báo trong một tháng tới, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới với tần suất tương đương so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (khoảng 0,9 cơn trên biển và 0,2 cơn đổ bộ vào đất liền nước ta).

Đồng thời, từ nay đến gần cuối tháng 6, nắng nóng có xu hướng gia tăng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng trên diện rộng cơ bản chấm dứt.

Mưa lớn diện rộng sẽ tiếp tục xuất hiện tại khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, các khu vực khác mưa giông phổ biến xảy ra ở diện cục bộ.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, chuyên gia khuyến cáo chính quyền và người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo ngắn hạn (1-3 ngày) để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất, chủ động phương án ứng phó an toàn.