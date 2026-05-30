Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 30/5, Bắc Bộ còn mưa rào và giông rải rác vào sáng sớm và sáng, với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm.

Sau đó, khu vực này giảm mưa, chỉ còn mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 33-34 độ độ.

Từ ngày 1-3/6, miền Bắc sẽ có nắng nóng; riêng khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội), có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 30/5, sáng có lúc có mưa rào và giông; sau không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ sáng và trưa 25-30 độ, chiều và tối 32-34 độ.

Miền Bắc giảm mưa, trời dịu mát. Ảnh: Hoàng Minh

Trong khi đó, ngày 30/5, Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Riêng chiều tối và tối cùng ngày, khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa và các nơi khác của khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Đáng lưu ý, từ ngày 30-31/5, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 220mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Từ đêm 31/5, mưa lớn ở những khu vực này có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các khu vực trên, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 30/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có lúc có mưa rào và giông; sau không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 32-35 độ, có nơi trên 35 độ, phía Nam 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ; phía Nam có nơi dưới 27 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.