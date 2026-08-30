Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 30/8, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi 35 độ; riêng phía Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng lưu ý, từ đêm 30/8 đến ngày 31/8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ (gồm Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh) và tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm.

Thời tiết Hà Nội mưa lớn từ đêm 30-31/8. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 30/8, nhiều mây, ngày nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất 35 độ. Đêm 30 và ngày 31/8, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ được thiết lập, kết hợp với áp cao lạnh lục địa tăng cường, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào, cục bộ mưa to và giông, sau mưa giảm dần; lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi trên 70mm.

Cũng trong ngày và đêm 30/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Từ ngày 31/8-1/9, ở khu vực Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Trong khi đó, ngày 30/8, từ TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%.

Từ ngày 31/8, nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kết thúc.

Dự báo thời tiết ngày 30/8/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng đồng bằng và Phú Thọ đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mưa rào và giông vài nơi, có nơi nắng nóng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.